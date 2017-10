Sesp e professores discutem solução para segurança escolar

Gestores da segurança pública estiveram nesta sexta-feira, 20, na Escola Pedro Martinello, bairro Montanhês, onde hipotecaram empenho na resolução do crime de roubo registrado naquela unidade de ensino.

Durante a visita que contou com a presença de Emylson Farias, secretário de segurança pública, ficou acordado a manutenção do policiamento escolar da PM e que novas medidas visando melhorar o policiamento nas escolas serão implementadas de imediato.

Participaram da reunião o secretário Emylson Farias, secretário adjunto de educação, José Alberto Nunes, corpo docente da escola, coronel Souza Filho, diretor operacional da PM, comandante do CPO I, tenente coronel Athaualpa, comandante do 5º BPM, tenente coronel Rômulo, major Agleisson Correia, coordenador do policiamento escolar, secretário de Polícia Civil Carlos Flávio e o delgado Pedro Paulo Buzolin.

“Nós não vamos tolerar que o lugar onde se prepara a geração futura do nosso Estado seja agredido por criminosos. As forças de segurança só irão sossegar quando todos os envolvidos estiveram atrás das grades à disposição da Justiça”, destacou Emylson.

O delegado Pedro Paulo Buzolin disse que as investigações estão avançadas que, 9 mandados de busca e apreensão foram executados nesta sexta-feira culminando na prisão de dois suspeitos de roubo na Escola Pedro Martinello. “Uma pistola calibre 380 foi apreendida em posse dos investigados”, destacou.

“Teremos modificações na modalidade de policiamento escolar na perspectiva de melhorar essa atividade. Maior efetivo policial será empregado, além de novas viaturas para atender a demanda da comunidade escolar,” disse o major Agleisson Correia.

Assessoria – PMAC