OCA Rio Branco oferece o serviço Identidade Jovem à população

A partir desta semana, a Central de Serviços Públicos (OCA) de Rio Branco, ligada à Secretaria de Estado da Gestão Administrativa (SGA), disponibiliza o serviço de validação e impressão do cartão do Programa Identidade Jovem, ou simplesmente ID Jovem, em parceria com o governo federal, por meio a Secretaria Nacional de Juventude.

O ID Jovem possibilita os benefícios de meia entrada em eventos artístico-culturais e esportivos e também vagas gratuitas ou com desconto no sistema de transporte coletivo interestadual, conforme estabelece o decreto federal 8.537 de 2015.

O serviço pode ser realizado na Praça Laranja ou também pela internet. No site do Guia de Serviços Públicos da OCA, www.gsp.ac.gov.br, o cidadão encontra todas as informações necessárias para a realização da validação e emissão do cartão ID Jovem.

A diretora da OCA, Margareth Cavalcante, informa que a intenção é estender o serviço para a OCA de Xapuri. “Esse serviço garante aos jovens meia entrada em salas de cinemas, estádios, teatros e também empresas de transporte interestadual.”

O programa tem como objetivo criar condições para o acesso aos direitos pelos jovens de baixa renda, a organização do cadastro de beneficiários e a criação de um meio de comprovação com as empresas e entidades prestadoras de serviços.

“Essa parceria com a OCA faz parte de um conjunto de estratégias que montamos com as instituições públicas para que toda juventude acreana tenha acesso aos seus direitos. Só aqui em Rio Branco, mais de 33 mil jovens estão aptos a participarem do programa, e com esse apoio, conseguiremos alcançar cada vez mais nosso público-alvo”, diz o assessor da Juventude, Weverton Matias.

Confira o que precisa

Para ter acesso ao benefício o jovem deve ter entre 15 e 29 anos, estar inscrito no Cadastro Único do governo federal, ter feito a atualização há pelo menos 24 meses, ter renda familiar mensal de até dois salários mínimos e ter em mãos o Número de Identidade Social (NIS).

O Estado do Acre possui 116 mil jovens aptos ao programa, porém, apenas 640 realizaram a impressão do cartão ID Jovem.

O consultor da Secretaria Nacional de Juventude, Edinei Pires, destaca a importância da parceria com a OCA. “Nós estamos muito felizes por essa parceria, porque a partir de hoje centenas de jovens entrarão aqui para procurar o serviço, e tenho certeza de que o número tende a crescer”, afirma.