Um milhão de candidatos acessaram cartão de confirmação do Enem

Os cartões de confirmação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), liberados nesta sexta-feira (20), foram acessados por um milhão de candidatos nas primeiras quatro horas após a liberação.

O cartão traz informações sobre a opção de língua estrangeira para a avaliação e sobre a necessidade ou não de atendimento especializado, além do local de prova. A consulta pode ser feita pelo aplicativo do Enem ou pela Página do Participante.

Quem precisar de uma declaração de comparecimento ao Enem deve levar a declaração personalizada impressa que está na Página do Participante, para ser assinada pelo coordenador de prova. Com informações do Portal Brasil.