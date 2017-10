Acre está a uma semana de encontro nacional pela segurança pública

“O país vive uma situação de violência endêmica”, afirmou Emylson Farias, secretário de Estado de Segurança, em entrevista à Rádio Aldeia na manhã desta sexta-feira, 20. A afirmação é a expressão da urgência em discutir e encontrar soluções para esse problema, o que será pauta na próxima sexta-feira, 27, no Encontro de Governadores do Brasil pela Segurança Pública e Controle das Fronteiras – Narcotráfico, uma emergência nacional.

O encontro reúne os três poderes da República com mais de 26 governadores, confirmados até o momento, em Rio Branco por uma manhã inteira. A reunião propõe uma nova agenda para a segurança pública em todo o país, com convergência entre os estados e a União.

“Não adianta só o Acre fazer tudo o que for necessário para promover uma boa segurança, porque vivemos num mundo on-line. Uma ligação no Mato Grosso pode afetar a Segurança Pública no Acre”, continua Emylson. Ele aborda ainda que o Estado acreano é o que mais prende, proporcionalmente, e com isso tem a maior população carcerária, proporcionalmente, do país. “Isso só não resolve o problema”, diz.

Para Emylson, os criminosos não vêem barreiras entre as atribuições separadas entre município, estado e federação, por isso há a necessidade “desses entes se encontrarem para promover a segurança pública”. Mais uma vez apontando o cenário local como exemplo, o secretário explica a mudança nos índices. “Até 2015, o Acre era um dos únicos estados que diminuía seus índices de homicídio. A partir de então, começou um aumento nesses números”, afirma.

Uma das mudanças no cenário nacional, explica Emylson, foi causada por uma disputa por territórios que começou com a execução de um traficante no Paraguai, encomendada por organizações criminosas brasileiras. “Isso mudou a geopolítica da droga e as rotas tiveram que ser reinventadas por essas organizações, envolvendo ainda mais grupos do Norte”, diz.

Umas das ações promovidas pelos estados brasileiros para tentar conter essa onda crescente de crimes, foi o fim da comunicação nos presídios. Porém, apenas seis unidades federativas conseguiram implementar os bloqueadores. “No Acre, colocamos os bloqueadores de celular no Presídio Francisco d’Oliveira Conde, onde estão as cabeças mais perigosas do crime. Para isso, foram necessárias inúmeras ações para que não houvesse revide no meio externo”, explica.

Por isso, o secretário ressalta a importância do encontro de governadores que ocorre na próxima semana. “Não é possível que em pleno século XXI tenhamos uma lei ainda do século passado. A vida tem que ser colocado em primeiro lugar nesse país. É para isso que esse encontro vai servir”, afirma.

Debate nacional

O encontro é fruto de intensa articulação do governador Tião Viana desde o começo do ano. Para a programação do dia 27, está prevista a participação da Presidência da República, ministérios da Integração, Defesa, Meio Ambiente e Justiça, Procuradoria-Geral da República, Superior Tribunal Federal, Senado e Câmara Federal, Colegiado de Procuradores Gerais do Brasil, Conselho dos Tribunais de Justiça do Brasil, embaixadores e governadores da Bolívia, Peru e Colômbia, Comando Militar da Amazônia e Comando do Exército Brasileiro.