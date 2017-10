Coluna Bom Dia

Mais pesquisa

Pesquisa da Delta, empresa com vínculos também com o PMDB, divulgada pela TV Gazeta, mostra empate técnico entre Marcus Alexandre e Gladson Cameli na disputa pelo governo. Marcus Alexandre está na frente na espontânea e na induzida, quando o coronel Ulysses aparece como candidato.

Liderança

Gladson Cameli lidera por um ponto, dentro da elástica margem de erro de quatro pontos, quando ele e Marcus Alexandre se enfrentam diretamente. A pesquisa foi feita em dez municípios.

Acirrado

O que pode se dizer agora, faltando um ano para a eleição, é que os dois competidores são competitivos e o pleito será decidido por quem errar menos durante a campanha ou conseguir a maior integração entre os partidos que o apoiam.

Números

Na pesquisa induzida, na primeira opção, quando o coronel Ulysses aparece, ele tem 6% dos votos, contra a liderança de Marcus Alexandre com 36% e Gladson com 35%.

Outro cenário

Tirando o coronel Ulysses, o cenário mostra Gladson Cameli com 38%, Marcus com 37% e 22% entre brancos, nulos e indecisos.

Análise

É claro que no Acre não existem 22% de indecisos, no clima de fla x flu que se repete a cada eleição. Há problemas com esses dados. Muita gente na moita, sem declarar o voto, para não se indispor com o outro lado.

Ulysses

A pesquisa pode dar margem à afirmação da candidatura do Coronel Ulysses, o que é uma bobagem. Não há espeço para uma terceira via no Acre e ele prejudica diretamente Gladson Cameli. Se ele sair candidato com uma plataforma de ultradireita, pode prejudicar ainda mais em um segundo turno onde será obrigado a apoiar Gladson e, com isso, afastar eleitores moderados do candidato.

Coligação

Com 6%, como candidato, o coronel faria um ou, no máximo, dois estaduais e nenhum federal. Então, entrar em sua coligação seria morte política. Quem se habilitaria?

Resguardado

A coluna está resguardada da manifestação certamente raivosa da extrema direita que nunca teve muito espeço no Acre. Mesmo o PMDB é dominado por correntes de centro, mais voltadas para a esquerda, como Flaviano e Vagner Sales. Ambos lembram o que foi o período da ditadura no país e não sentem saudades. Flaviano, principalmente, sabe o que seu pai e amigos sofreram.

PSDB

Coisa curiosa acontece com o PSDB acreano, que se descola do partido nacionalmente, por não apoiar Temer nem Aécio. Por isso, sofre menos desgaste do que a legenda no plano nacional. Basta lembrar do episódio em que se quis dar a rasteira no deputado Rocha na legenda e ele resistiu.

DEM

Já o DEM acreano está se voltando para a direita, inexoravelmente, a partir do deputado Alan Rick, em franco namoro com Bolsonaro, que não o apoiará para federal. Bocalom também está contaminado. Ele que sempre foi um político de centro, até de centro-esquerda.

Mudança

Mas, a mudança mais forte foi do ex-deputado Marcio Bittar, que de esquerdista, comunista que estudou com bolsa na antiga União Soviética se tornou um radical defensor de teses de direita. De um político moderno, antenado, que apoiava a diversidade, se tornou um valoroso defensor da moral, a ponto de ter vergonha de algumas fotos e pronunciamentos da juventude.

Senado

Na pesquisa para o Senado, poucas novidades, a não ser que a Delta identificou um crescimento grande de Marcio Bittar, que se mostra o segundo colocado. A coluna não gosta da pesquisa tipo primeiro voto para o Senado e segundo voto, pois o eleitor não pensa assim. Ele vota em dois candidatos, só. E se elegem os dois mais votados.

Jorge

Mesmo assim, Jorge Viana é o líder em qualquer cenário pesquisado, o que vem sendo normal. E ele parece que é novato em política e faz campanha como se nunca tivesse disputado nada, com um pique forte em todo o Estado.

Fracas

Na verdade, tanto a pesquisa da Delta como a da Phoenix apresentam erros metodológicos sérios e, por isso, dão resultados tão disparatados, principalmente quanto ao Senado. Ou uma ou outra estão erradas. O eleitor que escolha ou rejeite as duas.

Desespero

Está próximo ao desespero a situação do ex-prefeito Aldemir Lopes, de Brasileia. Ele estaria disposto a contar o que sabe, de se livrar de problemas, sentindo-se abandonado pelos aliados e banido da política. É uma bomba-relógio.

Emissários

Emissários do PMDB querem deixar Aldemir calado até pelo menos no ano que vem, depois da eleição. Mas, para isso, é preciso que ele esteja solto e livre de acusações. Ele sabe o tamanho do estrago que pode fazer.

Rusgas

Ficaram muitas rusgas do relacionamento entre governo e diocese na questão do Santa Juliana. Setores do governo não gostaram de ser cobrados da forma que foram e setores do clero também olham com desconfiança as ações do governo.

Identificação

Foi-se o tempo em que a Igreja Católica era o esteio da esquerda no Estado. Hoje as igrejas evangélicas, mesmo sem ideologia aberta, como, aliás, deve ser, são parceiros confiáveis e representativos da sociedade.

Infeliz

O presidenciável Ciro Gomes não imaginava o tamanho da encrenca em que se meteria ao atacar Marina Silva por ser mulher. Luciana Genro tomou as dores e foi para cima do candidato. Ele se queima ainda mais com os potenciais aliados.

Discordar

Pode-se discordar em termos ideológicos, pessoais, de Marina, mas negar que ela seja uma mulher brasileira valorosa, de luta, com uma história pessoal de superação e garra ninguém pode se atrever.

Estados

Uma prova de que os estados subsidiam a segurança das fronteiras. A União gastou R$ 8 bilhões na Segurança Pública (Policiamento; Defesa Civil; Informação e Inteligência; e demais subfunções) em 2017 para o Brasil todo. Enquanto, os nove estados da Amazônia Legal (Acre, Amazonas, Amapá, Rondônia, Roraima, Tocantins, Mato Grosso, Maranhão e Pará) gastaram R$ 10,9 bilhões.

Atividade

A atividade na região da fronteira é basicamente função do Governo Federal. Esse é um dos temas que deve ser debatido no encontro do Acre dia 27.

Jovens

De 2011 a 2015, o Brasil registrou mais vítimas de mortes violentas intencionais (279.567) que a Guerra da Síria no mesmo período (256.124). Os jovens (de 15 a 29 anos) correspondem a mais da metade (53%) do total de mortos em 2015. Foram 31.264 pessoas mortas na faixa etária. É uma geração perdida.

Origem

Na Colômbia, foram produzidas ao todo 646 toneladas de cocaína em 2015, 57,4% da cocaína produzida no mundo, que é de 1125 toneladas. O Brasil é o principal país de onde a droga chega na Europa, no período de 2010 a 2015. Os países que seguem são Colômbia, Peru, Equador, República Dominicana, Argentina e Venezuela. Origem da cocaína vendida na Europa (2010 e 2015): 43% da Colômbia, 33% do Peru e 23% da Bolívia. São dados assustadores.

Controladoria

Muito grave o relatório sobre fraudes na Prefeitura de Cruzeiro do Sul, principalmente ocorridas durante a gestão de Vagner Sales, mas com continuidade na atual gestão.

Merenda

Por exemplo, na merenda escolar a fiscalização constatou que a merenda servida era apenas um copo de suco com biscoitos de maizena e doces. O cardápio escolar declarado, contudo, afirmava que naquele dia haveria carne moída cozida, arroz, verduras, feijão e suco de polpa. ‘Suco com bolacha’ não consta no cardápio escolar.

Arrimo

No estádio O Cruzeirão, a drenagem foi malfeita, sem seguir o projeto original, o que afetou o muro de arrimo, que precisou ser derrubado antes de atingir casas ao redor.

Fichas

Mas no material gráfico é que o escândalo foi sério. A prefeitura adquiriu em 2016, 20.000 folhas de “Ficha de Investigação de Óbito Mal Definido” sendo que houve no período apenas 128 casos de morbidade hospitalar. Seria como se a totalidade da população tivesse morrido sem causa aparente. Nem no Walking Dead.

Jorge Viana

No afã de defender o governo, o senador Jorge Viana disse que o Acre não pode correr o risco de cair nas mãos da oposição e tachou o candidato Gladson Cameli de “despreparado”, que não mereceria o respeito nem de sua coligação.

Desnecessário

A campanha política no Acre pode passar sem essas manifestações de ódio e ataques pessoais.

Faca

Querem liberar geral as armas de fogo, o que é um perigo. Hoje, as facas são objeto de crime no Acre, como o caso da jovem de 16 anos esfaqueada no peito em Tarauacá. Com 16 anos, ela já morava só, o que o conselho tutelar não explica, em um quarteirão dedicado à prostituição. Imagine se o revolver for liberado…

Em casa

É preciso muito cuidado na volta para o Acre dos apenados enviados para presídios de segurança máxima. O STF já decidiu que o prazo para ficar fora da área de origem pode e deve passar de um ano. Há que se cuidar disso com os chefões do crime.