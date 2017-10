Garota tem faca cravada no peito em tentativa de suicídio

Por volta de 22:30h, quando Policiais Militares de plantão, foram acionados para atenderem uma ocorrência no Bairro do Triângulo, prédio do quarteirão do saudoso “Zé Bodin”, em Tarauacá.

Ao chegarem no local encontraram a garota Renaria de Sá Ferreira, 16 anos, com uma faca tipo peixeira, cravada no peito. Os policiais acionaram o SAMU e Renata foi levada ao hospital.

De acordo com a direção do hospital Sansão Gomes, Anísia Aragão, a garota recebeu os primeiros atendimentos e foi transferida para Rio Branco através de uma UTI do AR.

Uma prima da garota contou à polícia que estava no quarto ao lado quando ouviu o pedidos de socorro. ao entrar no quarto encontrou a prima caída e muito sangue derramado.

Mesmo com apenas 16 anos, Renaria mora sozinha num apartamento do quarteirão. A Polícia já está investigando para elucidar o caso. A primeira impressão é de tentativa de suicídio.