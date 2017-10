1,5 mil no Acre terão renda extra! Saiba o que fazer com seu PIS e 13°

No Acre, mais de 1,5 mil pessoas serão contempladas com pagamentos dos benefícios do Programa de Integração Social (PIS) e do 13º salário. Nada menos que 1.490 pessoas ainda não fizeram os saques, estando disponíveis pouco mais de um milhão. Em todo o Estado, foram identificados 63.302 participantes, dos quais 61.812 receberam o benefício. A liberação dos recursos iniciou no último dia 18 e o total disponível nas contas é de R$ 1.075.855,28, somente no Acre.

A partir do próximo mês, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – (Dieese/Pará) deve divulgar os montantes de 13º salários de todos os trabalhadores do Acre, da Região Norte e de todo o Brasil, além de explicar os seus impactos na economia. De acordo com o supervisor técnico do Dieese, Roberto Sena, o pagamento do PIS é gradativo, conforme a data de aniversário do beneficiário.