Governador estuda antecipar anúncio da candidatura Marcus Alexandre para domingo

O governador Tião Viana, depois de conversar com lideranças do PT e da Frente Popular e com os pré-candidatos ao governo está pensando em antecipar a indicação do candidato da coligação ao Governo do Acre e vice para o domingo, dia 28, no Confort Hotel, mesmo local da reunião do dia 27 sobre Segurança Pública.

Pelos cálculos do governador, aproveitaria o impacto político do evento anterior para dar a largada na campanha da Frente, com o devido cuidado para não misturar a agenda administrativa e de alcance nacional com questões de política regional. Mas serviria para manter a mobilização da Frente Popular que deve acontecer pelo evento.

A indicação para o Senado deve ocorrer em um momento posterior, ainda na próxima semana. O governador deve confirmar Marcus Alexandre, prefeito de Rio Branco, como o candidato ao governo e o secretário de Segurança, Emylson Farias, do PDT, como candidato a vice.