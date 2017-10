Prorrogado prazo para recadastramento de portadores de diabetes

A Prefeitura de Rio Branco prorrogou até o dia 27 de outubro o prazo para recadastramento de insulino-dependentes no sistema municipal de saúde. A medida objetiva o atendimento qualificado e distribuição racional da insulina e insumos necessários aos portadores de diabetes mellitus no município.

Na área urbana, o recadastramento poderá ser feito nas URAPS e na Policlínica Barral y Barral. Na área rural, os insulino-dependentes poderão se recadastrar no Centro de Saúde Souza Araújo , BR 364 KM 10, e no projeto Figueira, na Estrada Transacreana KM 57.

Para se recadastrar, os usuários deverão estar munidos de documento de identificação com foto, cartão do SUS, comprovante de endereço e receita médica do profissional do Sistema Único de Saúde, do município de Rio Branco, atualizada, que comprove a necessidade de utilização de insulina.

Em Rio Branco, cerca de 2100 pessoas são atendidas por mês na Rede Municipal de Saúde com insulina, seringas, agulhas e outros insumos.

Diabetes

O diabetes mellitus é uma doença crônica, caracterizada pelo comprometimento do metabolismo da glicose, cujo controle glicêmico inadequado resulta no aparecimento das graves complicações que reduzem a expectativa de vida e comprometem a qualidade de vida do portador da doença.

O diabetes tipo 1 acomete principalmente crianças e adolescentes sem excesso de peso. O tratamento,além da terapia não farmacológica, exige sempre a administração de insulina, a qual deve ser prescrita pelo médico, cujas doses são ajustadas de acordo com as glicemias capilares.

O DM tipo 2 manifesta-se, em geral, em adultos com longa história de excesso de peso e com história familiar de DM tipo 2. O DM tipo 2, exige tratamento não farmacológico, em geral complementado com antidiabético oral e, eventualmente, uma ou duas doses de insulina basal, conforme a evolução da doença.