Manifestantes preparam protesto contra Lula no Vale do Aço

Declarando-se de direita, moradores de quatro cidades do Vale do Aço programam para esta segunda-feira (23) um protesto na cidade de Ipatinga, onde o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva dará início a sua caravana pelo Estado de Minas.

Dirigentes dos movimentos intitulados “Nas Ruas” e “Direita Minas” – muitos deles defensores de intervenção militar no Brasil- estão convocando manifestantes para um ato no marco zero da cidade, na Praça dos Três Poderes.

É também lá que Lula dará partida à caravana que percorrerá sete regiões mineiras. O governador de Minas, Fernando Pimentel, e parlamentares mineiros, inclusive do PMDB, recepcionarão o ex-presidente.

De lá, Lula seguirá de ônibus em uma caravana de oito dias. Seus adversários divulgaram nas redes sociais uma faixa negra com a inscrição “Lula, o Vale do Aço te recebe de algemas abertas”

O Vale do Aço foi um dos berços do PT. Nesta segunda, o lançamento da caravana será marcado pelo ato “em defesa da soberania”.

Depois da abertura, a caravana segue para o Vale do Rio Doce, Vale do Mucuri, Vale do Jequitinhonha, passa pelo Norte de Minas, Região Metropolitana de Belo Horizonte e termina na capital mineira, no dia 30 de outubro. Com informações da Folhapress.