Polícia Civil prende envolvidos no incêndio criminoso a Escola em Feijó

Agentes da Polícia Civil no município de Feijó, distante 344 km da capital, prenderam na tarde sábado, 21, Carlos da Luz Ribeiro, 19, e apreenderam o menor S.R.S, 14, acusados autoria do incêndio criminoso que destruiu a Escola Estadual Rural Vicente Brito de Sousa, localizada no Ramal Antônio Simplício, região rural do município.

O incêndio ocorreu na madrugada do dia 21/10/2017 e pela manhã a polícia iniciou os trabalhos com o objetivo de identificar os envolvidos e após receber diversas informações de moradores do ramal e alunos da escola, conseguiu identificar os acusados.

Ao ser ouvido pela autoridade policial o menor S.R.S. de 14, confessou a prática do ato infracional, alegando que o principal motivo de atearem fogo na escola foi porque havia sido chamado à atenção pelo professor, após chegar na sala de aula atrasado e muito suado porque estava jogando bola.

O incêndio, que deixou quase 100 alunos sem aulas, destruiu todo o material didático, merenda, computadores e inúmeros outros objetos, patrimônio do governo.

“Não vamos permitir que ações dessa natureza aconteçam novamente. Isso é uma afronta a toda sociedade, destruir um bem que atendia mais trezentas pessoas indiretamente e quase cem alunos ficaram sem aula. A Policia Civil do Estado do Acre identificou e prendeu os responsáveis pelo ato criminoso”, declarou delegado José Obetanio.

Carlos foi encaminhado ao presídio é o menor encaminhado ao conselho tutelar.

