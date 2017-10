No Acre: saúde apoia municípios em dia contra a dengue

A Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) é uma das mais de 210 mil unidades públicas e privadas de todo o Brasil a participar da Semana Nacional de Mobilização dos setores da Educação, Assistência Social e Saúde para o combate ao Aedes aegypti, de 23 a 27 de outubro.

O objetivo da campanha é alertar a população sobre a importância do combate ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Na Sesacre a ação envolve os departamentos de Vigilância em Saúde, Vigilância Epidemiológica e de Promoção e Prevenção à Saúde que apoiarão os municípios nas ações e atividades a serem desenvolvidas durante estes dias.

De acordo com Eliane Alves, gerente da Vigilância Epidemiológica, já foram disponibilizados 70 mil folders mais 500 cartazes para o município de Rio Branco e 10 mil folders para Tarauacá.

“Também estamos finalizando o último boletim epidemiológico da dengue com os números atualizados por município sobre a situação dessas doenças no município”, disse.

Se os cuidados básicos forem observados pela população, o mosquito não se prolifera

A orientação da Sala Nacional é de que sejam realizadas atividades que envolvam a prevenção e o combate ao mosquito Aedes aegypti, como mutirões de limpeza, distribuição de materiais informativos e realização de rodas de conversas educativas, oficinas, teatros e gincanas.

“São ações importantes não só para essa época do ano, quando se aproximam as chuvas e aumentam os criadouros do mosquito. Nós buscamos estar sempre alerta, apoiando os municípios e orientando a população da melhor forma possível, para que essas doenças sejam controladas e sejam vencidas”, disse o gerente da Vigilância em Saúde, Moisés Viana.