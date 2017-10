Polícia recupera veículo furtado na noite de domingo 22

Homens do 4* Batalhão de Polícia Militar (4º BPM), pertencentes a Operação Acre Integrado, recuperaram no final da noite deste domingo, 22 de outubro, um veículo furtado. A ocorrência aconteceu na Rua Itamaracá, localizado no bairro Ivete Vargas.

Segundo consta no Boletim de Ocorrência, a equipe policial realizava patrulhamento de rotina ao longo da rua Itamaracá, quando visualizou um veículo estacionado na contramão da via, fato que chamou a atenção dos militares. Após uma consulta criminal, por meio da placa, foi constatado a restrição de furto.

O proprietário do automóvel foi contactado e se fez presente no local. O veículo foi encaminhado para Delegacia da 3* Regional, para posteriormente ser restituído ao seu dono.

Assessoria de Comunicação da PMAC