Carro dos bombeiros capota após perder controle na BR 317

Um acidente envolvendo um veículo do Corpo de Bombeiros do Acre, lotado na cidade de Xapuri, registrou apenas danos materiais após capotar no km 24 da BR 317, sentido Xapuri/Epitaciolândia, trecho onde acontece um reparo de tapa buracos.

Segundo foi apurado, a viatura se deslocava sentido Epitaciolândia, para buscar combustível para abastecer as viaturas, uma vez que não tem um posto autorizado na cidade de Xapuri para tal serviço.

Dentro estava três militares, sendo que um teria saído de serviço e conseguiu uma carona, colocando sua moto na carroceria até Epitaciolândia. No local, o asfalto foi retirado e deixaram apenas o barro compactado e com a chuva desta manhã, dia 23, fez com que deixasse liso.

Sem uma sinalização no local, o veículo deslizou até sair da estrada, capotando e ficasse com as rodas para cima. Nenhum dos ocupantes sofreu ferimentos, escapando ilesos do acidente. Segundo foi informado, seriam cerca de cinco pontos de trabalhos no trecho entre Xapuri e Epitaciolândia e com as chuvas, se tornaram perigosos exigindo atenção dos motoristas. Com informações o Alto Acre.