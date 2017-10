Saiba quais são as chances de título dos times do G4

Sem vencer há três partidas, o Corinthians entrará em campo no próximo domingo, contra a Ponte Preta, pressionado na tabela, apesar de ainda ter uma certa folga.

O clube paulista está a seis pontos do vice-líder, o rival Palmeiras, e tem 71% de chance de título, segundo matéria do GloboEsporte.com, mas já viu essa distância ser bem maior.

O Palmeiras, que passou por troca de técnico recente, com a saída de Cuca, se recuperou na competição e entra em campo, contra o Cruzeiro, com 18% de chance de conquistar o bicampeonato.

Outro que está a seis pontos do líder é o Santos, mas as duas vitórias a menos e o saldo pior que o do Palmeiras reduzem suas chances título a 7%.

Já o time de Renato Gaúcho, o Grêmio, tem 4%. Mas o time de Porto Alegre tem uma preocupação maior que o Brasileiro. Nesta quarta, o Tricolor entra em campo para enfrentar o Barcelona de Guayaquil pelo primeiro jogo da semifinal da Libertadores.