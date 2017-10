Carne suína do Acre será exportada para o mercado asiático

Em negociação desde o ano passado, o Acre consolida neste ano a exportação de carne suína para Singapura, no Sudoeste da Ásia. Além do país asiático, a carne acreana conquistou liberação para ingresso nos mercados do Peru e Bolívia, como anunciado pelo governador Tião Viana na semana passada.

Sibá Machado, secretário de Estado de Indústria e Comércio, revela que em breve começam as negociações com os Estados Unidos. “Com esses quatro mercados, nossa expectativa é de que cresça cada vez mais a criação de suínos no Acre. Essa é uma notícia boa”, afirma.

O secretário adiantou que nesta terça-feira, 24, participa de um encontro, em Brasileia, com as cooperativas de criadores de suínos, Banco do Brasil e representantes da empresa Dom Porquito para tratar do projeto de construção de 100 novas granjas de criação de suínos e, assim, garantir atendimento da demanda do mercado externo.

“O Acre vai ter que triplicar o abate de animais. Hoje abatemos 200, vamos ter que passar para 600 animais. Teremos que triplicar a produção de ração e, consequentemente, a área de plantação de milho deve dobrar. Isso significa mais emprego, mais renda para o povo do Acre”, pontuou.

Sibá Machado ressaltou que os avanços no setor rural comprovam que o governo do Acre consolidou a economia rural, graças aos incentivos feitos pela gestão de Tião Viana e ao empenho e parceria dos produtores rurais.