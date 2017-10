Dezenove governadores e vices já confirmaram presença em encontro que discute segurança no país

Dezessete governadores e dois vices confirmaram nesta segunda-feira, 23, presença no 1º Encontro de Governadores do Brasil pela Segurança Pública e Controle das Fronteiras: Narcotráfico, uma emergência nacional. O presidente da República Michel Temer também já confirmou presença no evento.

Outras autoridades como o presidente do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais (CNPG), Sandro José Neis, e os diretores-gerais da Polícia Federal (PF) e Rodoviária Federal (PRF), e os ministros das Relações Exteriores, Defesa, Justiça e Meio Ambiente também confirmaram presença no evento que acontece no próximo dia 27, em Rio Branco.

O Encontro contará ainda com a presença de todos os secretários de Segurança Pública das unidades federativas que se reunirão na quinta-feira, 26, um dia antes do encontro.

Segurança do encontro

Equipes das polícias do Estado e União, Exército Brasileiro e Gabinete Civil trabalham intensamente na organização da estrutura logística e de segurança do Encontro de Governadores e das autoridades presentes ao evento.

Quando se confirma a presença do chefe de Estado, quem assume a organização da segurança é o Gabinete de Segurança Institucional, juntamente com o Exército e a PF. Entretanto, os efetivos das forças estaduais atuam diretamente no apoio, seja na proteção dos comboios ou na organização do trânsito.

Os veículos destinados às autoridades também passam por vistorias realizadas pelo Exército Brasileiro.

“É uma responsabilidade imensa gerenciar a segurança de todas essas autoridades que estarão no Acre para debater e buscar melhorias para a problemática da criminalidade e violência no país, tudo precisa estar dentro dos protocolos. A sinergia entre as forças policiais e as agências do Estado e da União facilitam esse trabalho”, destacou o secretário de Segurança Pública do Acre Emylson Farias.

Sobre o evento

O 1º Encontro de Governadores do Brasil Pela Segurança Pública e Controle de Fronteira, cujo tema é “Narcotráfico, uma Emergência Nacional”, será realizado no Acre nesta sexta-feira, 27, e foi idealizado por Tião Viana, após discussões nos últimos três Fóruns de Governadores da Amazônia Legal, ao longo deste ano.

A ideia é buscar soluções para a violência e o tráfico de drogas que assolam todas as regiões do país. Uma das propostas defendidas pelo governador do Acre, Tião Viana, é a criação de um Sistema Nacional de Segurança Pública e um maior diálogo entre a União e os estados.

Fato defendido também pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), uma das organizações mais conceituadas da área no país, responsável por publicações como o Anuário da Segurança Pública.

“Ou despertamos agora ou poderemos pagar um preço muito mais alto que se possa imaginar. Gerações estão sendo comprometidas”, disse o governador Tião Viana, em entrevista à Rádio CBN Amazônia, na manhã desta segunda-feira, 23.