Eleitores de Porto Acre também devem trocar o título de eleitor

Os eleitores do município de Porto Acre, que pertenciam à 10ª Zona Eleitoral, extinta por uma determinação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), devem trocar os títulos eleitorais. O atendimento ocorre de segunda a sexta, das 8 às 14 horas, no posto de atendimento eleitoral da cidade (PAE), localizado na Rodovia AC 10, Km 58, Livramento.

A troca do título dos eleitores daquele município também pode ser realizada em Rio Branco, no Fórum Eleitoral ou em qualquer ponto de atendimento itinerante. Para ser atendido o eleitor precisa apresentar um documento oficial com foto.

Com a mudança, os eleitores de Porto Acre agora pertencem à 1ª Zona Eleitoral, mas continuarão votando no mesmo local nas Eleições de 2018. A troca de títulos é uma recomendação feita pelo Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) para atualização do documento.