Só Acre e dois Estados verão Miss Universo ao vivo em novembro

A Rede Bandeirantes já baixou as primeiras orientações para a transmissão da 66ª edição do concurso de Miss Universo, a ser realizada daqui a 35 dias, no teatro The AXIS do Planet Hollywood Resort and Casino, em Las Vegas. No entanto, a Band não garante a transmissão ao vivo do Miss Universo 2017 para todo o país, ao contrário do que vai fazer a TNT. Apenas os Estados do Acre, Amazonas, Rondônia e Roraima terão esse privilégio, pois seus fusos horários ficam duas ou três horas atrás do horário brasileiro de verão. No resto do país, a transmissão da Band para o Miss Universo 2017 entrará gravada, à 0h10 da segunda-feira (27), com ou sem horário de verão. A despeito disso, todo o time está orientado a fazer o concurso como se fosse ao vivo, a partir das 22h, pelo horário de verão (16h em Las Vegas).

De acordo com um caderno de diretrizes que a emissora teria redigido, todos os profissionais que estiverem envolvidos com a função de comentar ou apresentar de um dos estúdios da sede do Morumbi (zona oeste de São Paulo) foram instruídos a estarem na emissora antes das 20h do dia 26 de novembro, data do concurso, para os procedimentos de maquiagem, penteado e passagem final de roteiros da transmissão, que terá três horas de duração e será gerada pela FOX para 220 países e territórios, com distribuição e organização da WME/IMG. No Brasil, além da Band, o Miss Universo 2017 será transmitido pelo canal pago TNT.

A lista de comentaristas e apresentadores do Miss Universo 2017 deverá ser liberada pela Band até o dia 10 de novembro. Certa mesmo deverá ser a presença de Malcolm Forest nos trabalhos de tradução simultânea. Também devem permanecer como apresentadores das cabeças Renata Fan, Miss Brasil de 1999, e Cássio Reis, mestre de cerimônias das três últimas edições do Miss Brasil. O que a Band ainda não fechou é a dupla de comentaristas que deverá atuar ao lado de Fan e Reis e a tradutora que trabalhará com Forest.

Não há planos da emissora de deslocar seu correspondente em Nova York, Sérgio Gabriel, ou qualquer outro profissional para fazer a cobertura do concurso em Las Vegas, nem mesmo para acompanhar a torcida pela candidata brasileira Monalysa Alcântara, 18. Da coordenação nacional do Miss Brasil, apenas a diretora geral Karina Ades, funcionária da Band, deverá ir. Representantes da coordenação do Miss Piauí também estarão em Las Vegas a partir de 19 de novembro, a tempo de se prepararem para as preliminares dos dias 22 e 23 para engrossarem a torcida por Monalysa, primeira piauiense eleita Miss Brasil.