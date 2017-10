Criminosos capotam taxi na Estrada de Porto Acre

Um taxista passou por momentos de terror após ser solicitado para realizar uma corrida até a Vila do Incra, em Porto Acre. Na ação criminosa, três homens e uma mulher solicitaram uma corrida até o município vizinho, no sábado (21).

Os criminosos entraram no veículo e após saírem da área urbana, anunciaram o assalto no início da viajem ainda tentaram colocar o motorista no porta-malas do veículo modelo Siena, mas ele conseguiu fugir.

Os quatro então fugiram com o veículo e logo em seguida, capotaram o taxi por várias vezes. Os criminosos abandonaram o local e fugiram. Até o momento nenhum dos suspeitos foram presos. Com informações Acreaovivo.