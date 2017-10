Polícia Militar do Acre inicia II Copão de Futebol Amador em Rio Branco

Uma parceria entre a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Rio Branco e a corporação militar viabilizou a realização do Segundo Copão de Futebol da Polícia Militar do Acre (PMAC) no estado. A competição iniciou no último sábado, 21, na Arena da Floresta, após solenidade de abertura.

No evento, o Comandante Geral da PM, coronel Júlio César dos Santos, saudou a todos os competidores e desejou boa sorte às equipes.

“Parabenizo à coordenação do torneio pelo belo trabalho que já tinha sido desenvolvido no ano passado, ano do Centenário da PM, e torço para que vença o melhor e, acima de tudo, que a paz e o espírito de camaradagem prevaleça durante todas as partidas. Boa sorte e bons jogos”, frisou o oficial.

Para o secretário de Esportes do Município de Rio Branco, Afrânio Moura, o evento é uma oportunidade de promover saúde e entretenimento aos operadores de segurança pública.

“Estaremos sempre dispostos a ajudar, no que for preciso, iniciativas como essa. Um torneio de futebol, além de proporcionar uma maior qualidade de vida aos policiais, também é uma oportunidade de promover o espírito de união e entrosamento entre os competidores, que também fazem da Segurança Pública, no evento”, disse.

O jogo de estreia

As equipes do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) e da Imprensa estrearam na competição, após solenidade de abertura do torneio.

O jogo foi acirrado e teve quatro expulsões, sendo duas para cada lado. No final, o BOPE levou a melhor e venceu o time da Imprensa pelo placar de 3 a 1.