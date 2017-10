Ufac abre concurso público de professor efetivo com salário de até R$ 10 mil

A Universidade Federal do Acre (UFAC), por sua Pró-Reitoria de Graduação, torna pública a realização de concurso público de provas e títulos destinado a Professor da Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico.

São quatro vagas para provimento imediato, mais formação de cadastro de reserva. A necessidade das vagas são para profissionais nas áreas: Geografia, Matemática, Pedagogia e Ciências Sociais, alguns em regime de dedicação exclusiva.

Os salários variam de R$ 2.465,30 até R$ 10.043,67 dependendo da qualificação e titulação do candidato. As inscrições podem ser efetuadas das 10 horas do dia 25 de outubro de 2017 às 23h59 do dia 04 de dezembro de 2017. A taxa de inscrição será de R$ 200,00 (duzentos reais). Com informações portalUfac.

Acesse o LINK para ver edital e cartão de inscrição.