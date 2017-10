Saiba quais documentos levar para incluir atividade remunerada na CNH

Em Rio Branco, houve um aumento na procura do serviço de inclusão da permissão na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para exercer atividade remunerada (EAR).

Para esclarecer as dúvidas sobre como solicitar este serviço, o Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) informa a população os procedimentos necessários para realizar a alteração.

Na capital, o solicitante recebe a nova carteira em até cinco dias úteis após a abertura do processo (Foto: Weslley Chrystian/Ascom)

Em Rio Branco, o interessado deve se dirigir ao Detran Sede localizado na Av. Ceará, Jardim Nazle ou Detran Oca, localizado no Centro da cidade, portando cópia e original da CNH e do comprovante de endereço.

No procedimento, o solicitante deverá pagar a taxa de inclusão no valor de R$ 68,20 e também será encaminhado para realizar o exame psicotécnico em uma clínica conveniada junto ao Detran/AC, no valor de R$ 130. Na capital, o solicitante recebe a nova carteira em até cinco dias úteis após abertura do processo.

“Para a inclusão na categoria A é necessário possuir curso de formação de moto taxista e não possuir multa grave ou gravíssima em seu histórico”, explica o coordenador de Atendimento de Habilitação do Detran/AC, Moisés Reis.

Nos municípios, esse serviço é oferecido uma vez ao mês, com agendamentos nas Circunscrições Regionais de Trânsito (Ciretrans) de cada cidade. Para saber sobre outros serviços, acesse: http://www.detran.ac.gov.br/.