Pedro Longo esclarece como funciona desconto para pagamento de multas de trânsito

O diretor-geral do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC), Pedro Longo, juntamente com os demais diretores do órgão, falou à imprensa na manhã desta terça-feira, 24, sobre como vai funcionar o sistema que permite o desconto de até 40% para o pagamento de multas.

Para acessar o beneficio o interessado deve se cadastrar no Sistema de Notificação Eletrônica (SNE), por meio do aplicativo ou site, com a inserção dos dados pessoas do interessado, além do número do registro da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), ou, se o a pessoa não for habilitada, com os dados do veículo solicitado.

Para os acreanos o sistema está disponível desde o dia 18 de outubro e possibilita o desconto nas infrações cometidas a partir do dia 1° deste mês. É possível fazer download do aplicativo do SNE gratuitamente por meio da Play Store para Android e App Store para sistemas iOS.

“O Acre é o primeiro estado da Região Norte a aderir ao SNE e o quarto do país, tudo isso para proporcionar aos acreanos mais economia na hora de realizar o pagamento das infrações, além de possibilitar reduções nos custos com o envio de correspondências e na utilização de papel”, ressalta Longo.

Para ter acesso ao desconto o cidadão deve pagar a multa antes do prazo de vencimento e não entrar com recurso, reconhecendo que cometeu a infração. Apresentando recurso, o abatimento cai de 40% para 20% até o dia do vencimento. Após a data limite, é cobrado o valor integral. Para cadastro via web acesse: https://sne.denatran.serpro.gov.br/#/cadastro