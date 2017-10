TRE-AC inicia atendimento itinerante na Eletroacre

O Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) começou nesta terça-feira, 24, o atendimento itinerante na Eletroacre para a troca de títulos dos eleitores da extinta 10ª Zona Eleitoral. O atendimento se estende até sexta-feira, 27, de 8 às 13 horas.

Para solicitar o novo título de eleitor, basta que o eleitor compareça ao local portando um documento oficial com foto. Vale ressaltar que a troca do documento ocorre apenas para fins de atualização do documento, e que os locais de votação permanecerão os mesmos nas Eleições de 2018.

O próximo local de atendimento itinerante será no Horto Florestal, de 06 a 11 de novembro. O novo título também pode ser solicitado no Fórum Eleitoral de Rio Branco, na Alameda Ministro Miguel Ferrante, próximo à Polícia Federal.

O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, de 8 às 17 horas, sem intervalo. Confira no link a seguir o cronograma de atendimentos itinerantes em Rio Branco: http://www.tre-ac.jus.br/eleitor/rezoneamento-eleitoral.