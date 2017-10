Governo fortalece polícias e sistema prisional com viaturas e armas

Com um investimento de R$ 2,1 milhões, o governador Tião Viana entregou na manhã desta quarta-feira, 25, 18 viaturas para as polícias civil e militar e armas menos letais para o Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen). Equipamentos de segurança que vão apoiar, além da capital, outras cidades do estado.

O governador aproveitou a solenidade, para demonstrar a importância de dois grandes eventos que vão ocorrer em Rio Branco nos dois próximos dias. O Fórum de Governadores da Amazônia Legal vai reunir nove chefes de estados subnacionais e discute o desenvolvimento da região.

Já o Encontro de Governadores do Brasil pela Segurança Pública e Controle das Fronteiras – Narcotráfico, uma Emergência Nacional reúne os três poderes do país com os chefes de estado para traçar uma estratégia de controle à violência. “O Acre, ao chamar este encontro, está rompendo com a visão simplista sobre a segurança. A violência tem uma raiz ampla e perversa, que é o narcotráfico”, declarou Viana.

Quanto ao fortalecimento das instituições de segurança do Estado, o governador declarou que essa é apenas uma parte da luta constante que o governo deve fazer contra a violência. “O debate deve ser amplo, todos nós podemos construir uma sociedade de paz”, afirmou, pontuando que o outro lado das ações devem ser fortalecer a cultura, esporte, artes e educação.

Com os investimentos que estão sendo realizados durante toda a gestão deste governo, o secretário de Segurança Pública, Emylson Farias, acredita que o Acre está mostrando um caminho para o combate à violência. “Esses equipamentos vão fortalecer a luta nas ruas e quem vai ganhar com isso é a população. O Estado tem o compromisso de fazer a segurança de sua gente e manter o controle da população carcerária”, disse o gestor.

“Essas viaturas, em sua maioria, vão atuar no policiamento das cidades do interior. Seguimos com uma ação constante na busca de diminuir o número de homicídios”, afirmou o coronel Júlio Cesar, Comandante Geral da Polícia Militar.

Já Martin Hessel, diretor-presidente do Iapen, afirmou que com essa entrega, “o governo segue sua política de valorização dos servidores do sistema penitenciários, dando mais garantias de segurança para o controle dos presídios. Junto com o bloqueador de celular instalado, isso fortalece o combate às organizações criminosas”.