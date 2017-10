Prefeitura revitaliza sinalizações em viária ruas na capital

A prefeitura de Rio Branco, por meio da Superintendência de Transportes e Trânsito segue com a revitalização da sinalização das vias públicas capital. Com o início do período de chuvas, o cronograma de ações é reorganizado com o objetivo de garantir a segurança e maior fluidez no trânsito. “Altas temperaturas e grande índice de chuva são os fatores que mais contribuem para o desgaste da sinalização. Na gestão do prefeito Marcus Alexandre temos o cuidado de fazer essa manutenção, garantir a revitalização da sinalização a cada seis meses”, destacou o chefe de Sinalização Horizontal e Vertical da RBTRANS, Wanderley Rebouças.

Na Avenida Ceará, o trabalho começou há duas semanas. “Em parceria com o DETRAN, refazemos ao longo do ano toda a sinalização vertical (placas fixadas ao lado ou suspensas sobre a pista, que transmitem mensagens de perfil permanentes) e horizontal (faixas, linhas, símbolos, marcações na pista), concluímos nesta quinta-feira”, informou Wanderley Rebouças.

A sinalização viária na Avenida Ceará é uma das ações previstas pelo Programa de Readequação da Malha Viária (REVI). Executado pela Prefeitura, por meio da RBTRANS, em parceria com o Governo do Estado, por meio do DETRAN, o REVI garante a execução de intervenções em 20 vias públicas e a instalação de mais de 1.000 placas de sinalização na cidade.

O programa viabilizou a implantação de sentido único de direção nas Ruas Pe. Cícero e Botafogo, no bairro Conquista; Manoel Cesário, no Aviário; na Rua São Paulo, no bairro Dom Giocondo; Ruas Rei Jesus e Margarida, no Nova Esperança; Ruas Alegria e São Januário no Bosque; Rua W11, no Tucumã; além da readequação da rotatória da Av. Ceará, que dá acesso à Uninorte; na Rua Dom Bosco com Milton Matos, Bosque, (próximo a Igreja Santa Inês), e a implantação de uma mini rotatória na Travessa Hosana, no bairro João Eduardo.