O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Gestão Administrativa e a Polícia Militar do Estado do Acre, torna público o Resultado Preliminar do Exame Médico e Toxicológico do Concurso Público para Provimento de Vagas para o cargo de aluno soldado da Polícia Militar do Estado do Acre.

Confira:

Edital nº 022 – PMAC – Resultado preliminar do exame médico toxicológico – 24-10-17Edital nº 022 – PMAC – Resultado preliminar do exame médico toxicológico – 24-10-17