Cecon já realizou 784 mamografias em 21 dias de campanha Outubro Rosa

Em apenas 22 dias, o Centro de Controle Oncológico do Acre (Cecon) realizou 784 exames de mamografia, um número recorde para a unidade que é referência no diagnóstico do câncer de mama e do colo de útero no estado.

De acordo com a gerente do Cecon, Priscila Murad, a procura pelo exame está tão grande, que a unidade está agendando o atendimento para as pacientes que não podem esperar para serem atendidas no mesmo dia.

“Pedimos a compreensão das nossas pacientes, pois em virtude do movimento atípico no Cecon, acabou gerando uma demora no atendimento no mesmo dia. Na última sexta-feira, por exemplo, foram mais de oitenta mulheres aguardando por atendimento e todas foram atendidas e algumas agendadas para os dias subsequentes, mas quem espera é atendida sim”, garantiu.

Priscila Murad também disse que o atendimento sem agendamento será estendido para o mês de novembro, devido a grande demanda.

A direção da unidade implantou o atendimento sob livre demanda em virtude do Outubro Rosa, movimento mundial dedicado à prevenção do câncer de mama.

A dona de casa Sebastiana Alves, 62 anos, mora no Bujari e veio nesta terça-feira, 24, a Rio Branco, para fazer o exame. Mesmo com a fila grande que se formou no Cecon, ela disse que só sairia quando realizasse o exame. “Vai demorar um pouquinho, mas já estou aqui, vou aguardar um pouco, porque é necessário fazer o exame.”

Já Maria Francisca da Silva, 57 anos, pediu folga no trabalho para comparecer ao Cecon. Apesar de achar ruim o tempo de espera, também preferiu esperar. “Não posso faltar muito ao trabalho, então vou ficar aqui e fazer o meu exame.”