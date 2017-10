Mais de 130 pessoas são presas na quarta fase da Operação Aquiri

A Polícia Civil iniciou na última sexta-feira, 20, a 4ª fase da Operação Aquiri. A ação tem como principal objetivo combater a criminalidade em todo o Estado e é uma das maiores já realizadas pela Polícia Civil no quesito de cumprimento de mandados.

Ao todo, foram cumpridos 95 mandados de prisão, 57 mandados de busca e apreensão e 22 pessoas presas em flagrante, com total de 137 pessoas presas em Rio Branco e no interior do Acre.

A primeira fase da operação Aquiri foi realizada em agosto de 2014, a segunda fase foi realizada em outubro de 2015 tendo resultado de cumprimento de 266 medidas judiciais e 157 prisões. A terceira fase foi realizada em outubro de 2016 com 237 medidas judiciais e 171 prisões.

Essa ação contou com a participação direta de mais de 130 agentes, 25 delegados e 16 escrivães de polícia civil que juntos estão cumprindo 152 mandados judiciais contra pessoas em conflito com a lei que agiam na prática de roubo, tráfico de drogas, associação para o tráfico, estupro, organizações criminosas, formação de quadrilha e homicídios.

A operação está sendo realizada nos 22 municípios do Acre compreendendo as regiões do Alto e Baixo Acre, Purus, Envira, Juruá, Bujari e Porto Acre e Capital e segue até dia 27 de outubro. As investigações da operação Aquiri tiveram inicio há dois meses e é uma resposta da Polícia Civil do Estado do Acre contra a criminalidade que tenta ruir com a paz e a tranquilidade da sociedade.

“Esta operação é uma ação de combate firme a criminalidade que retira de circulação pessoas que estavam praticando delitos e com isso fortalecemos cada vez mais o enfrentamento a criminalidade em todo o Estado”, declarou o secretario de Segurança Pública, Emylson Farias.

Para o secretario de Polícia Civil, Carlos Flávio Portela Richard, o balanço das edições anteriores e reafirmou o compromisso da instituição na manutenção da segurança, “É o braço forte do Estado no combate firme à criminalidade”, observou.

Durante a ação policial foram recuperados cinco veículos, seis motocicletas, além da apreensão de ativos criminais, 20 armas de fogo, munições de calibres variados, droga (cocaína e maconha) e eletroeletrônicos oriundos de roubos.