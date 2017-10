Prefeitura atua em ramais da zona rural de Rio Branco

Animados com a melhoria do Ramal do Clodoaldo, que fica no quilômetro 14 da BR 364, os moradores já pensam em aumentar a área plantada e diversificar a produção agrícola local. O trabalho é executado pelo Departamento de Ramais da secretaria Municipal de Agricultura e Floresta (SAFRA), ao longo dos seis quilômetros de extensão do ramal. Nesta quarta-feira, 25, o prefeito Marcus Alexandre foi ao local acompanhado do deputado estadual Éber Machado, verificar o andamento da obra.

À equipe, o prefeito pediu empenho no melhoramento do ramal, onde serão feitas as valetas, saídas d’água e limpeza em bueiros. A ponte do ramal também será recuperada com a utilização de madeira apreendida pelo IBAMA e doada à prefeitura. Nessa fase, o serviço é executado por uma patrol e uma retro e em seguida, o rolo compactador vai nivelar todo o ramal.

O trabalho executado está inserido no Programa de Melhoria de Ramais, que segundo o prefeito Marcus Alexandre, vai continuar até que as chuvas se intensifiquem. “Esse trabalho é resultado de um grande esforço para garantir a produtividade no chamado Cinturão Verde de Rio Branco, que abastece nossos mercados e feiras. Hoje viemos verificar o serviço e conversar com os moradores sobre o que está sendo executado. Depois desse ramal, vamos melhorar também os ramais Astro Rei, da Huga, do Goiano e do Braz. Agradecemos ao governador Tião Viana, que nos apoia por meio do Deracre. Estamos atuando também nos Ramais São José e da Judia”, citou o prefeito.

O Ramal do Clodoaldo tem grande produção de hortaliças e frutas cítricas, como laranja e limão. Uma das líderes da comunidade, a agricultora Dirce Dias, conta que não havia sequer ramal no lugar e sim um varadouro, por onde só se podia andar a cavalo, carro de boi ou a pé. A abertura do ramal foi feita na primeira gestão do prefeito Marcus Alexandre, o que segundo ela, já mudou o cenário local. “Quando o ramal foi aberto, muita gente comprou terras aqui e pessoas que tinham ido embora voltaram para cá. A produção aumentou naquela época e agora vai aumentar de novo e vamos adotar outras espécies, vamos diversificar a produção inserindo maracujá e batata doce”, disse.

O esforço da prefeitura, no sentido de aumentar a produção agrícola, de acordo com o deputado Éber Machado, “merece todo nosso apoio, porque o resultado desse trabalho é mais renda para o agricultor e mais alimentos na mesa dos rio-branquenses”.

No ano passado, a Prefeitura abriu e melhorou mais de 300 quilômetros de ramais em vários pontos no chamado Cinturão Verde de Rio Branco, as zonas de produção familiar do município. Este ano, esse número deve ser ultrapassado.

Da Assessoria