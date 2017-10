Youtuber fitness recomenda uma colher de esperma por dia para melhorar a saúde

A youtuber Tracy Kiss, de 29 anos, dá dicas de nutrição e boa forma em seu canal no Youtube. No entanto, a britânica recomendou recentemente algo bem fora do comum: beber uma colher de esperma todas as manhãs melhora a imunidade e dá mais energia.

A ex-modelo afirma também que utiliza o esperma no rosto porque ele ajuda no processo de rejuvenescimento. Por vezes, ela mistura o conteúdo com sucos ou vitaminas, mas diz não se incomodar em ingerir sozinho.

Ela diz que consegue o produto através de um amigo que a oferece três vezes por semana, mas foi preciso que ele realizasse uma bateria de exames de saúde para se garantir como ‘fornecedor’. “Sei que ele é saudável, não fuma, bebe ou usa drogas, e eu mando ele fazer exames periódicos de doenças sexualmente transmissíveis”, afirmou a personal trainer.

(Com informações do Portal do Holanda)