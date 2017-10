Contrabando de Pneus e cigarros apreendidos pela polícia

Um trabalho realizado pela Polícia Federal durante o dia desta quarta-feira, dia 25, conseguiu apreender na BR 317, rumo a capital acreana, uma grande carga de cigarros e mais de 20 pneus. A apreensão deu um prejuízo aos contrabandistas que perderam entre R$ 10 a 15 mil reais.

Segundo foi levantado, os agentes teriam montado uma barreira para o trabalho de fiscalização para combater o tráfico de drogas, armas e contrabando de cigarros, pneus e outros produtos ilegais, que tentam burlar o fisco e outros órgãos federais.

Durante a barreira, dois veículos foram detidos junto com os motoristas (nomes não divulgados), que foram ouvidos e liberados, mas, deverão responder administrativamente por crimes contra a economia, contrabando, entre outros.

Em relação aos cigarros, foi necessário utilizar parte da cabine de uma das pick-ups para que pudessem ser entregues no prédio da Receita Federal em Epitaciolândia. Toda a carga entregue deverá ser feito o descaminho e perdimento total, para em seguida serem destruídos. As informações são do Alto Acre.