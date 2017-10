4 dicas para prevenção da Hepatite A

A Hepatite A é uma doença que continua com alta incidência no mundo, especialmente nos países em desenvolvimento. Mesmo existindo vacina, dados da Organização Mundial da Saúde registram 1,4 milhão de novos casos da doença todos os anos mundialmente. É muito comum que não haja sintomas no início, e, quando os têm, são semelhantes ao de uma virose, como náuseas e vômitos, fraqueza, dor muscular, febre e dor de cabeça.

O sintoma clássico da Hepatite A surge apenas após 1 semana: a icterícia, quando a pele e os olhos ganham uma pigmentação amarelada, a urina escurece e fezes adquirem uma cor muito clara. Por isso, o Consulta do Bem, site e aplicativo capaz de solucionar – de maneira rápida, eficiente e digital – os problemas de saúde das pessoas, selecionou quatro dicas essenciais para os brasileiros ficarem atentos e se prevenirem.

1. Beba somente água tratada ou fervida

Causada por um vírus, o HAV (“vírus da Hepatite A”), a Hepatite A é uma doença contagiosa cuja transmissão se dá pela ingestão de água contaminada com as fezes de pessoas doentes. Beber apenas água potável é essencial na prevenção da saúde.

2. Lave frutas e verduras em água corrente e tratada

Como se trata de uma doença contagiosa com transmissão pela via fecal-oral, alimentos contaminados podem transmitir o vírus. Por isso, é muito importante lavar bem legumes e verduras em água corrente e tratada antes de ingeri-los. Também é de bom tom evitar consumir alimentos crus com procedência desconhecida.

3. Lavar sempre as mãos com água e sabão antes das refeições e depois de ir ao banheiro

Manter a higiene é o ponto chave da prevenção contra a Hepatite A. Como é uma doença contagiosa e transmitida pelas fezes de pessoas doentes, lavar as mãos com sabão antes das refeições e depois de ir ao banheiro garante uma proteção a mais para o corpo.

4. Vacine-se

A vacinação é a melhor forma de prevenção contra a doença. A vacina é recomendada em crianças aos 12 e 18 meses de idade e pode ser aplicada em adultos a qualquer momento.

“A prevenção contra a Hepatite A é fundamental. Além de manter a higiene e evitar alimentos crus, a vacina ainda tem o papel principal contra a doença”, explica Marcus Vinicius Gimenes, CEO do Consulta do Bem.

Diagnóstico e tratamento

Para quem suspeita da doença, o diagnóstico é simples: feito por meio de um exame de sangue. Na análise, são considerados dois anticorpos contra o vírus VHA no sangue: o IgM e IgG. O resultado pode variar entre 3 quadros diferentes:

• IgM negativo e IgG positivo: Infecção antiga e curada;

• IgM positivo e IgG positivo: Infecção ativa, a caminho da cura;

• IgM positivo e IgG negativo: infecção ativa e no início.

Com alta possibilidade de cura, o tratamento da doença é baseado em repouso absoluto, hidratação e boa alimentação. Além disso, é essencial abolir totalmente o consumo de álcool durante o período.