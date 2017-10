Coluna Bom Dia

Coincidência

A coluna já está grandinha para acreditar em acidentes e causas naturais de eventos em momentos estratégicos. Um exemplo é o apagão de Internet e telefone na noite de quarta-feira no Acre. Rompimento duplo de caos, disseram as empresas. Sei…

Evento

Os canos resolveram romper na véspera dos dois dias mais importantes do ano para o Estado, quando as atenções do país se voltavam para Rio Branco. Alguém acredita em coincidência mesmo! Antigamente, o nome disso era sabotagem. Pelo menos, tinham o jogo de cintura de culpar a famosa mucura da Eletroacre, o bicho que mais comeu fios no mundo.

Dia das Bruxas

Como se diz, a coluna não acredita em bruxas, mas que elas existem, existem. E a proximidade do Dia das Bruxas faz com que seja muito, mas muito suspeito esse apagão.

Acompanhamento

O Ministério Público, o Procon, o governo, a Assembleia precisam intervir com rigor nesse apagão. Chega de aceitar tudo em paz. As empresas devem pagar multas, os consumidores ressarcidos, em um valor que realmente doa no bolso das operadoras. Não é possível o descaso.

Fórum de governadores

Mesmo com tantos percalços, o Acre foi excelente anfitrião para o Fórum de governadores, que debateu assuntos relevantes, principalmente a criação do Dia da Amazônia na COP 23, a ser realizada em Bonn, na Alemanha, sobre o meio ambiente.

Agenda

A agenda ambiental é muito importante para a região, a despeito de críticos de última hora, principalmente no Acre, que não sabem dos avanços e principalmente não conseguem entender o alcance das ações e decisões sobre o tema. O mundo não assistira impassível a destruição da floresta. É o recado dado no Fórum.

Consorcio

Sete estados já conseguiram ratificar o Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal, um a mais do que o quórum necessário para a instalação do novo consórcio.

Os últimos estados a aprovarem o documento foram o Pará e Tocantins.

Consórcio

Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins fazem parte, até agora do novo bloco que tem 60 dias para se viabilizar. O consórcio funcionará como uma autarquia e deve facilitar a captação de recursos para investimentos nos nove estados da Amazônia Legal.

Minuta

Ontem foi debatida a minuta do acordo que irá se transformar no estatuto final do consórcio. E também seu funcionamento, definindo a questão da administração e a questão orçamentária. Uma câmara especial do encontro tratou deste tema de grande importância para conseguir recursos e viabilizar projetos para a região.

Silêncio

Os governadores fizeram um minuto de silêncio em homenagem ao coronel comandante de um batalhão da PM assassinado no Rio de janeiro, ontem. É a violência repercutindo no encontro dos governadores.

Truculência

Repórteres que cobriram o Fórum reclamaram muito do cerimonial do Acre, órgão que precisa se atualizar. O trabalho da imprensa foi tolhido, os jornalistas proibidos de se aproximarem das autoridades, um exemplo idiota e mal colocado de truculência, como não se faz mais.

Liberdade

Ou se mostra na prática a liberdade de imprensa, ou se assume a truculência. Não é de hoje que o cerimonial do Acre perdeu a mão por falta de renovação e modernidade. E não adiante cara feia dos responsáveis.

Carta do Acre

A coluna está fechando antes da divulgação da Carta da Amazônia, documento final do encontro, que deve sintetizar as discussões do encontro de governadores. Mas é uma reunião importante para o futuro de toda a região, sob o protagonismo do estado.

Lista suja

Para desespero de alguns, o STF autorizou a divulgação da Lista Suja do trabalho escravo, nos termos da lei, com o nome das empresas e empresários que burlam direitos trabalhistas. Escravocratas que desejavam manter no oculto suas maracutaias estão oficialmente expostos.

No Arena

No início da noite de hoje, o Tribunal de Justiça do Acre apresentará 2.250 casais que irão oficializar a união, no Arena Floresta, em cerimônia nupcial.

Especial

Sem dúvidas, essa edição especial do casamento coletivo, sob a chancela do TJAC, será o maior evento da gloriosa história do Projeto Cidadão.

Sem delongas

De se ressaltar que, terminada a edição de hoje do casamento coletivo, a atual administração do TJAC, sem qualquer pretensão midiática, chega à incrível marca dos quase 4 mil casamentos.

Uso restrito

Após o susto do piripaque, que o fez cancelar sua agenda no Acre, a presidente Temer confirmou na tarde de ontem ter sancionado o projeto de lei que torna crime hediondo o porte ilegal de arma de fogo de uso restrito das Forças Armadas.

Justiça severa

Trocando em miúdos, quem for pego com esse tipo de armamento terá tratamento mais severo pela Justiça. Se condenado, ao receber a pena, deve cumpri-la inicialmente em regime fechado.

Hediondo

Além disso, para o crime hediondo, a progressão do regime um mais brando só é possível após o cumprimento de dois quintos da pena, se o réu for primário, e de três quintos, se reincidente.

Candidato

Quem está no Acre é o presidente do Basa Marivaldo Melo, que veio para o fórum de governadores e ontem fez uma visita de cortesia ao governador. Informado por Petecão que o partido não deseja fazer alianças para deputado federal, Marivaldo teria alertado que, neste caso, preferia abrir mão de sua candidatura.

Sozinho

O presidente do Basa fez Petecão entender que não havia sentido em sair sozinho ou só com outros candidatos do PSD à Câmara Federal. E sugeriu uma coligação ampla no campo da oposição.

Problema

O problema é que nenhum partido da oposição deseja carregar a chapa do PMDB, com Flaviano e Jéssica. Ou quer deixar a negociação para o final, em roca de apoio para o senado. Confusa a situação.

Quer ou não quer?

É complicado fazer uma análise política do comportamento do deputado César Messias, ultimamente. Depois de negar por meses qualquer interesse em sair candidato a Vice-governador, nos últimos dias vem agindo como se quisesse a vaga.

Preferência

E desejava o cargo, seria a escolha natural da Frete Popular para vice e um grande alívio para a candidatura de Marcus Alexandre, pois viria um político experiente com penetração forte no eleitorado, especialmente no Vale do Juruá. Sem contar a cunha que se poria na família Messias Cameli.

Vaga

César, com certeza, se quiser ser o candidato a vice, será, mas tem que decidir. PDT, PC do B e todos os partidos, cm certeza, abririam mão de seus interesses pela força de seu nome. Mas tem que decidir com urgência.

PC do B

Já o secretário Edvaldo Magalhães não pode estar falando a sério quando diz que o PC do B não abre mão de estar presente na chapa majoritária, O partido foi aquinhoado nas duas últimas eleições com a vaga do senado e perdeu, perdeu para deputado federal com Moisés Diniz que só assumiu a vaga com a retirada de Sibá machado e os comunistas são uma pálida força do que representavam anos atrás.

Força

A hora é do PC do B mostrar força, fazer bancada para depois impor suas vontades. Tem muita gente que pensa assim na Frente Popular.

Só no Espírito Santo

Só o estado do Espírito Santo foi mais severo do que o Acre na votação contra o presidente Temer. Dos dez votos capixabas, oito foram contra Temer. O Acre ficou em segundo lugar, empatado com Sergipe. Dos oito votos, seis foram pela aceitação da denúncia,

Lá e cá

Já o Amazonas foi majoritariamente favorável a Temer, inversamente proporcional ao Acre. De seus oito votos, seis foram para temer, incluindo o deputado Silas Câmara, marido da acreana Antônia Lúcia. Roraima registrou só um voto contra e Rondônia cinco a favor.

Quadrilha

O deputado César Messias disse que votava contra a quadrilha que se instalou no Palácio em Brasília liderada por Temer e contra o relatório “do PSDB”. Foi duro na queda.

Barraco

O assunto nacional ontem foi o barraco armado no STF entre os ministros Barroso e Gilmar. Acostumado a calar adversários e desafetos no grito, Gilmar foi confrontado minuciosamente por Barroso, que venceu a batalha antes da ministra Carmem Lúcia encerrar a sessão.

Acusação

Barroso acusou Gilmar de usar a jurisprudência de acordo com seus interesses, que ministro não pode ter correligionário e disse que Gilmar Mendes era leniente com crimes de colarinho branco. É o barraco supremo. O vídeo com os melhores momentos vai ter mais acesso que luta do MMA.

Segurança

Mesmo sem a presença do presidente temer, é de muita expectativa o clima do encontro de hoje sobre Segurança pública. Espera-se uma maior presença do governo federal na luta contra o narcotráfico e na vigilância da fronteira.

Recursos

E também a liberação de mais recursos para os estados no combate à violência. Era o que se comentava ontem, à boca pequena, no encontro de governadores.