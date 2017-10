Bonde dos 13 desafia polícia em Feijó

Ao picharem mais um posto de saúde, na madrugada desta quinta-feira, 26, a suposta facção criminosa bonde dos 13 desafia as autoridades do município de Feijó.

As pichações foram espalhadas nas paredes do órgão com frases escancaradas, que deixam claro, suas intenções de travarem uma guerra contra as polícias do município de Feijó e do Acre, O alvo desta vez, foi a unidade de saúde, Dr. José Luiz de Sousa, localizado no bairro Geni. Para a facção, somente Deus está acima deles.

Os incêndios em ônibus, carros e casas e pichações nos postos de saúde, são sinais evidentes de ousadia e insultos as autoridades constituídas de nosso município. De acordo com uma das pichações, da suposta facção bonde dos 13, eles se manifestam o desejo de travarem uma batalha até o fim.