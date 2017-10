Passagens aéreas para virada do ano serão mais baratas

Para quem deseja passar o fim de ano é bom se programar com passagens aéreas, pois a partir da próxima semana, os bilhetes para o período da virada do ano estarão mais baratos.

Através da plataforma Skycanner, em parceria com Conectaí, membro importante da pesquisa Ibope e de acordo com um estudo realizado, as melhores tarifas são encontradas com oito semanas antes do dia 31 de dezembro. A média é que a passagem aérea fica 14% mais barato que para uma determinada época do ano.

O levantamento vem também em parceria com uma pesquisa, onde 43% das pessoas entrevistadas não compram passagens aéreas no período ideal, sendo assim, o preço do bilhete fica mais caro.

Segundo dados levantados, o período ideal é entre 29 de outubro a 4 de novembro, então é bom ficar ligado para curtir muito bem o fim de ano. Com informações da Folha de São Paulo