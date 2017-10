Governadores querem consórcio ambiental entre Estados

Os governadores da Amazônia Legal anunciaram a criação de um consórcio de Estados. O objetivo é dispor de uma entidade jurídica que represente os interesses comuns da região, como a captação de recursos no exterior para projetos ambientais.

“Este fórum, que já se constitui em uma personalidade jurídica, pode fazer avenças internacionais. É o modelo do fórum [de governadores] do Brasil Central e também da Confederação Alemã”, disse o governador de Mato Grosso, Pedro Taques (PSDB), em entrevista coletiva.

O lançamento oficial será no 14 de novembro durante a realização da COP 23 em Bonn, na Alemanha. Os governadores amazônicos também vão estar presentes.

Anfitrião do encontro, o governador do Acre, Tião Viana (PT), comemorou a redução de 16% no desmatamento da Amazônia entre agosto de 2016 e julho deste ano. “Estamos levando uma boa notícia ao mundo.”

“O financiamento do desenvolvimento sustentável, associando a transição para uma economia de baixo carbono com a inclusão social, deve contemplar iniciativas permanentes e em escala, com uma efetiva participação de agências do setor público, de setores privados e de agências internacionais e multilaterais”, diz a Carta de Rio Branco.

Segundo o documento, aprovado na última quinta-feira (26), todas as Assembleias Legislativas dos nove Estados participantes já aprovaram o consórcio. São eles: Acre, Amazonas, Amapá, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins.

Representante de um dos principais financiadores de projetos na Amazônia, o embaixador alemão, Georg Witschel, elogiou a iniciativa durante a coletiva: “É uma boa ideia que os Estados apresentem juntos a Amazônia Legal. Faz sentido.”

Agência Brasil