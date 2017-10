Loterias sorteiam mais de R$ 44 Milhões no final de semana

O sonho de se tornar milionário nunca esteve tão perto de você. Imagina faturar mais de R$ 44 milhões nas principais loterias do país em um final de semana e deixar os problemas de grana de lado?

Só nesta sexta-feira (27), você pode engordar sua conta bancária com Quina(R$ 2 milhões), Lotofácil(R$ 1,7 milhão) e Lotomania(R$ 1,2 milhões).

Acumulado há dois sorteios, a Mega-Sena tem o maior prêmio das loterias e pode pagar a um ou mais sortudos a bolada de R$ 20 milhões no concurso 1981.

Segundo maior prêmio do final de semana, a Timemaniatambém segue acumulada e pode pagar até R$ 17,8 MILHÕES. Leva o prêmio a aposta que acertar as sete dezenas do concurso 1100.

No sábado ainda correm os sorteios de Dupla-Sena (R$ 600 mil), Loteria Federal(R$ 700 mil), Loteca(R$ 300 mil) e Lotogol(R$ 30 mil).

As apostas podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio. Os resultados são divulgados a partir das 20h (de Brasília) desta sexta e sábado. Com informações MSN.