Temer lamenta ausência no debate sobre segurança

Com previsão de ida para Rio Branco-AC nesta sexta-feira, o presidente Michel Temer precisou cancelar a viagem após a obstrução urológica constata pela equipe médica do Palácio do Planalto na última quarta-feira. O peemedebista participaria do 16º Fórum de Governadores da Amazônia Legal e do Encontro de Governadores do Brasil pela Segurança Pública e Controle das Fronteiras, focado em discutir propostas para o combate ao narcotráfico. Em mensagem divulgada na tarde de hoje, Temer lamentou por não poder acompanhar o evento.

“Estejam certos de minha firmeza no enfrentamento dessa emergência nacional que é a insegurança dos brasileiros. A tarefa exige convergência de esforços. Estaremos à altura do momento”, enfatiza.

Logo no início do texto enviado aos presentes, Temer diz que vai aplicar as mesmas energia e determinação utilizadas para “vencer a recessão” no combate ao crime organizado. Durante o encontro, os líderes dos Executivos locais querem unir forças para criar políticas públicas de enfrentamento aos problemas causados pelo contrabando de armas, munições e drogas nas fronteiras do país.

“Para combater a violência em nossas cidades, há que impedir que armas entrem no país, que transitem por nossas estradas”, defende o presidente.

“Para desestruturar as facções criminosas, é preciso atacar a sua principal fonte de recursos: as drogas que, também elas, ingressam por nossas fronteiras e vão alimentar as quadrilhas que diariamente comprometem a paz e a tranquilidade de nossas famílias”, acrescenta.

Michel Temer pontuou que “o problema é complexo e não pode ser combatido sem a união de todos”. Temer ressaltou ainda que há “o absoluto empenho” das polícias federais, das Forças Armadas e dos órgãos de inteligência. E garante: “A cúpula dos Três Poderes está mobilizada para traduzir em ações concretas a prioridade de trazer segurança para os cidadãos brasileiros”.

“Demos passo fundamental há exatamente um ano. Em iniciativa inédita, reuni-me com os chefes dos demais poderes para tratar, exclusivamente, do desafio da segurança pública”, diz Michel Temer na mensagem.

No dia 10 deste mês os governadores Tião Viana (PT), do Acre, e de Rondônia, Confúcio Aires Moura (PMDB), estiveram no Planalto para solicitar apoio do governo e fazer o convite pessoalmente ao presidente. À época, Tião destacou que as polícias estadual e federal “não falam a mesma linguagem”.

— Não têm inteligência integrada, não têm ações planejadas. De nada adianta uma política nacional que esteja dissociada da realidade — avaliou o governador do Acre na ocasião.

