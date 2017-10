Enem 2017 será aplicado para mais de 54 mil inscritos no Acre

Nos dias 5 e 12 de novembro, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2017 será aplicado no estado do Acre para 54.379 participantes. O número representa 0,8% do total de 6.731.203 inscritos. As provas serão aplicadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) em 17 municípios, mesmo número do ano passado, apesar no número de participantes ser 11% menor. No Enem 2016, o estado teve 61.146 participantes. A queda no número de inscrições é consequência Enem ter deixado de certificar o Ensino Médio, tarefa que voltou ao Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja).

Perfil – No Acre, 21,3% dos participantes são pagantes; 60,1% foram isentos do pagamento da taxa de inscrição em função da Lei ou do Decreto e 18,6% obtiveram a gratuidade automática por estarem concluindo o Ensino Médio na rede pública em 2017. Em relação à situação de ensino; 74,8% já concluiu o Ensino Médio; 19,7% é concluinte este ano; 4,5% concluirá após 2017 (treineiro). Do total de participantes do Acre, 57,3% são mulheres e 42,7% são homens.

Atendimentos – Foram aprovados 355 atendimentos especializados no Acre. A maioria dos casos é de deficiência física, baixa visão e deficiência intelectual. Serão usados 686 recursos de acessibilidade, sendo 12 videoprovas traduzidas em Libras, novidade desta edição. Também serão 184 atendimentos específicos, 50,5% para lactantes. O estado não teve solicitações aprovadas para atendimento pelo nome social.

Participantes por faixa etária

Menor que 16 – 684

Igual a 16 – 2.125

Igual a 17 – 4.978

Igual a 18 – 5.858

Igual a 19 – 5.127

Igual a 20 – 4.286

De 21 a 30 – 21.581

De 31 a 59 – 9.698

Maior ou igual a 60 – 42

Confira o total de inscritos por município de aplicação

REGIÃO UF MUNICÍPIO DA PROVA INSCRIÇÕES CONFIRMADAS NORTE AC ACRELANDIA 755 NORTE AC BRASILEIA 890 NORTE AC CRUZEIRO DO SUL 8240 NORTE AC EPITACIOLANDIA 510 NORTE AC FEIJO 936 NORTE AC JORDAO 185 NORTE AC MANCIO LIMA 1177 NORTE AC MARECHAL THAUMATURGO 376 NORTE AC PLACIDO DE CASTRO 591 NORTE AC PORTO ACRE 635 NORTE AC PORTO WALTER 216 NORTE AC RIO BRANCO 34710 NORTE AC SANTA ROSA DO PURUS 94 NORTE AC SENA MADUREIRA 2015 NORTE AC SENADOR GUIOMARD 1449 NORTE AC TARAUACA 1085 NORTE AC XAPURI 515

Fonte: INEP