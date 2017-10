Alta temperatura requer mais cuidados com a saúde

Nos últimos dias, os acreanos têm enfrentando a impressão de estar em um verdadeiro deserto, com a sensação térmica ultrapassando os 40º C. O calor extremo que tem incomodado bastante a população, acende um alerta importante para uma prática essencial que nem sempre é seguida, ou muitas vezes acaba sendo esquecida por alguns: beber água.

O hábito saudável de ingerir água não só regula as funções do organismo, como também tem o poder de hidratar pele, olhos, cabelos e unhas, além de evitar problemas nos rins, entre outros. O alerta é da médica Gleiciane Miranda, gerente de assistência da UPA Via Verde.

De acordo com a médica, idosos e crianças são os mais vulneráveis às temperaturas intensas, uma vez que a desidratação é mais fácil acontecer nestas duas faixas etárias. Os pequenos, entretidos pelas brincadeiras, geralmente não costumam relatar sobre sua sede. Já em relação aos idosos, com o passar dos anos, alguns acabam perdendo a percepção de sede.

“Junto à boa hidratação deve sempre haver uma dieta equilibrada, rica em água e podre em gordura. Beber de seis a oito copos de água por dia, usar protetor solar, evitar roupas pesadas durante os dias mais quentes são boas maneiras de se proteger, além, é claro, da prática exercícios em horários adequados, sempre orientado por um profissional”, indica.

Gleiciane aproveita para orientar sobre alguns hábitos que os acreanos costumam ter em épocas de calor mais intenso. “Não há problema em tomar água gelada, consumir picolés e sorvetes. O que não é aconselhável é o velho hábito que algumas pessoas têm de tomar banho e ainda molhado ir para frente de um ventilador ou dormir de cabelo molhado. Isso pode favorecer o aparecimento de doenças respiratórias”.

Aquela regra básica para minimizar a sensação ruim causada pelo abafamento, que causa mal-estar físico e pode resultar em danos à saúde, continua valendo: consumir líquidos de forma constante, principal recomendação dos médicos, evitar o horário de pico da radiação solar, das 10 às 16 horas, e sempre que possível buscar se proteger em locais com mais sombras ou fazer uso do guarda-chuva.