Frente Popular anuncia neste sábado candidatura de Marcus Alexandre

A comissão executiva da Frente Popular acabou de determinar que o candidato a governador pela coligação será anunciado amanhã, às 9 horas da manhã, na Biblioteca Púbica, no centro da cidade.

Depois das plenárias no Juruá, Alto Acre e Sena Madureira e das pesquisas internas, o nome do prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre conquistou a evidente liderança e deve ser o escolhido amanhã.

A antecipação do anúncio se deve a motivação interna e ao consenso da frente Popular e também ao fato do senador Jorge Viana ter que se ausentar do país em visita oficial à China e de outros dirigentes à reunião sobre a COP na Europa.

Nesta primeira fase, só o nome de Marcus Alexandre como candidato ao governo deve ser confirmado, ficando para reunião posterior o anúncio do candidato a vice, bem como as chapas completas para o Senado.