Prefeitura realiza mobilização contra a dengue no Centro de Rio Branco

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) realizou nesta sexta-feira, 27, um ´pit stop´ contra a dengue em vários pontos do Centro da capital. A ação envolveu 130 agentes de endemias, gestores e técnicos de várias unidades básicas de saúde.

Portando banners, as equipes da Vigilância Epidemiológica, percorreram as ruas centrais de Rio Branco, distribuindo material informativo sobre cuidados para evitar a proliferação do Aedes aegypti e alertando quanto aos perigos da dengue, zika e chikungunya.

“Eu acho esse trabalho muito bom. Ajuda a gente a entender melhor essa doença”, disse dona Raimunda Florêncio, moradora do bairro São Francisco, que recebeu material informativo no Senadinho, em frente ao Palácio das Secretarias.

O ‘pit stop’ encerrou a Semana Nacional de Mobilização Contra o Mosquito Aedes aegyipti. “Tivemos a oportunidade de ampliar a conscientização sobre o mosquito, especialmente nas escolas”, avaliou Socorro Martins, chefe do Departamento de Vigilância Epidemiológica da SEMSA.

Com a chegada do período de chuvas, o risco de infestação de larvas aumenta. As ações educativas chamam a atenção quanto à importância da participação da população no combate ao Aedes aegypti. O trabalho preventivo tem ajudado a reduzir os casos de dengue, zika e chinkungunya no município. Segundo a Vigilância Epidemiológica, na última semana de outubro, a positividade caiu 60% em relação ao mesmo período do ano.