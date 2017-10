Rio Branco terá Semana do Hip Hop em novembro

Rio Branco se prepara para receber, entre os dias 20 e 26 de novembro, a 4ª Semana do Hip Hop. Promovido pelo Movimento de Arte Urbana da capital, o evento conta com o apoio da Prefeitura de Rio Branco, por meio da Fundação de Cultura Garibaldi Brasil (FGB).

Nesta quinta-feira, 26, organizadores e parceiros se reuniram para definir a programação que inclui roda de conversa, batalhas de rimas, desafios de danças urbanas, live paint de graffiti, e deve acontecer em diversos pontos da cidade, como a Gameleira, Usina de Arte João Donato e bairros da cidade.

No próximo dia 12, o crescimento do movimento Hip Hop em Rio Branco será tema de seminário na Biblioteca da Floresta. A atividade integra a Semana Municipal do Hip Hop, comemorada desde 2013 na segunda semana de novembro, conforme projeto de lei sancionado pelo prefeito Marcus Alexandre.

Para o diretor de Políticas Culturais da FGB, Sid Farney, “mesmo em dificuldades financeiras, o prefeito Marcus Alexandre fez questão de dar todo o apoio possível para a realização da semana. O prefeito sabe a importância de valorizar cultura hip hop da nossa cidade”.

Membro do grupo Cobras Dance, Sammy Silva atua no movimento hip hop há 30 anos e tem boas expectativas para o evento. “Estamos todos unidos, acreditando que essa edição será a melhor de todas. Ver o poder público sensibilizado com a nossa arte e dando seu apoio ao evento é de grande ajuda e nos deixa confiantes”.

Assessoria FGB