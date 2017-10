Arma de fogo é apreendida pela Polícia Militar no Conjunto Aroeira

Uma equipe de Rádio Patrulha (RP) do 4* Batalhão de Polícia Militar (4*BPM) apreendeu na tarde desta sexta-feira, 27 de outubro, uma pistola. O fato ocorreu no Conjunto Aroeira, região do Calafate.

Os militares receberam uma denúncia anônima, que uma residência estaria sendo utilizada para guardar armamentos. A equipe policial se deslocou ao endereço para averiguar as informações.

Com a autorização da proprietária do imóvel foi realizada uma busca domiciliar, onde em um dos aposentos foi localizada uma pistola, com quatro munições intactas.

A proprietária da residência, que saiu do sistema prisional há cerca de dois meses recebeu voz de prisão. No local também se encontravam dois adolescentes. Todos foram encaminhados para Delegacia de Polícia Civil.

Assessoria PMAC