O pagamento dos servidores do município será antecipado para o dia 27 de outubro, sexta-feira. A medida foi tomada pelo prefeito Marcus Alexandre como forma de prestigiar os servidores do município pelo _Dia do Servidor Público_, comemorado em 28 de outubro.

O prefeito, também, anunciou que será ponto facultativo nas repartições públicas municipais no dia 3 de novembro, sexta-feira, após o feriado do Dia dos Finados.