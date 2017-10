Frente Popular anuncia Marcus Alexandre como candidato ao governo em 2018

Diante dos representantes dos quinze partidos que integram a Frente Popular do Acre, o prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre (PT), disse ¨sim¨ ao convite e será o candidato da coligação ao governo do estado em 2018.

Tendo como principal articulador o nome do governador Tião Viana, lideranças partidárias, deputados federais, estaduais, vereadores e o senador Jorge Viana, homologaram o nome de Marcus Alexandre para encabeçar a chapa que será composta com um vice ainda a ser indicado.

O evento aconteceu aconteceu na manhã de sábado(28), no auditório da Biblioteca Pública, no centro de Rio Branco. Ao lado da família, o prefeito disse que o convite para disputar o governo é o desafio mais importante até agora na sua trajetória política e que aceitava de peito aberto.

¨ Esse é sem dúvidas o convite mais importante da minha vida. entrei nesse projeto para colaborar e como meu nome acabou por ser escolhido, graças ao nosso trabalho na prefeitura de Rio Branco, entro de peito aberto, entusiasmado para encarar e vencer essa missão. A família é base de tudo e peço aqui a compreensão de todos vocês meus familiares, porque as ausências serão maiores, mas a causa é justa,é nobre¨, disse Marcus Alexandre.

O governador Tião Viana, antes da confirmaçao do nome de Alexandre, lembrou da trajetória da FPA desde 1990, quando o grupo encarou a primeira eleição estadual, Citou alguns fundadores do projeto, presentes ao evento, e pontuou que a FPA precisa se ¨reinventar¨ para continuar atuando em favor da gente do Acre.

¨ Esse momento foi construído tendo a democracia como base. Fizemos um longo e aberto processo de debate até chegarmos ao consenso. Apresentamos quatro companheiros e foi ouvindo a população que juntos, decidimos por convidar o Marcus. Hoje vivemos aqui um dia histórico¨, disse ele.

Daniel Zen, Nazaré Araújo e Emylson Farias, que foram os três outros nomes apresentados pela FPA durante as plenárias, ratificaram as palavras do governo e endossaram a qualidade e o preparo do prefeito de Rio Branco para preencher a vaga na chapa majoritária da Coligação.

Todos os quinze presidentes dos partidos que integram a Frente Popular puderam usar a palavra e confirmaram que a escolha de Marcus Alexandre foi a decisão mais acertada do grupo.

O senador Jorge Viana levou todos a refletirem quando lembrou que no início do projeto da FPA, o grupo enfrentou uma luta desigual, do novo contra a velha política e hoje precisa refazer seus passos, rever conceitos para que a proposta possa garantir a continuidade do projeto.

Ao lado de sua vice, a professora Socorro Neri, Marcus Alexandre disse que vai respeitar calendário eleitoral e continuar cuidando de Rio Branco até o último dia do prazo limite para renunciar.

Socorro Neri vai assumir a prefeitura da capital até 2020, mas Alexandre lembrou que desde o início da gestão, ela já vem atuando de forma participativa na administração.