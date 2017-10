264 empresas do Acre podem ser excluídas do Simples

No Acre, 264 empresas devem regularizar a situação para não sair do Simples Nacional. Estas empresas pagaram menos tributos do que deveriam, e por isso correm o risco de serem excluídas do programa, de acordo com a Receita Federal.

Um levantamento divulgado na segunda-feira, 23, pela Receita, aponta que em todo país quase 100 mil empresas estão na mesma situação. Mesmo sem amparo legal, assinalaram no PGDAS-D campos como “imunidade”, “isenção/ redução-cesta básica” ou ainda “lançamento de ofício”. Essa marcação acaba por reduzir indevidamente o valor dos tributos a serem pagos.

Nos últimos anos, a Receita Federal vem trabalhando no combate a diversos tipos de fraudes detectadas nas informações prestadas pelas empresas por meio das declarações apresentadas ao órgão.

As empresas que caíram na malha da Receita, antes de transmitir a declaração do mês terá de retificar as declarações anteriores, gerar e pagar o DAS complementar para se autorregularizar. Dessa forma, os empresários evitam penalidades futuras, como por exemplo a exclusão do Regime. O próprio PGDAS-D apontará as declarações a serem retificadas.

A Receita informa ainda que as empresas não serão pegas de surpresa. Essa ação já foi amplamente divulgada por notícias publicadas tanto no sítio da Receita quanto no Portal do Simples Nacional, com orientações para o contribuinte se autorregularizar.

