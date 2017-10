PM apreende arma e recupera motocicleta no Rui Lino

Guarnições do Quarto Batalhão de Polícia Militar (4°BPM), recuperaram uma motocicleta roubada e apreenderam uma arma de fogo no Rui Lino, na manhã deste sábado, 28 de outubro.



Os militares realizavam patrulhamento e perceberam a atitude suspeita de uma dupla que trafegava em uma moto. Ao tentar a abordagem, os agentes se evadiram, sendo acompanhados. Durante o percurso, um deles arremessou um revólver calibre 38 na margem da via, e em seguida caíram da moto. Um dos envolvidos foi capturado no local e o outro fugiu para uma região de mata, sendo em seguida apreendido (menor de idade).



Fazendo buscas no local onde foi arremessado o objeto, a guarnição encontrou o revólver. Após consulta no sistema, constataram a restrição de roubo no veículo. Ambos foram conduzidos à delegacia de proteção a criança e ao adolescente, juntamente com a moto e o revólver apreendidos.

Assessoria PMAC